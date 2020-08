Na vondst van zeldzame grote berkenwespvlinder in Diepenbeek: “Onderzoeken of er een populatie is” ENL

26 augustus 2020

09u22 0 Diepenbeek De gemeente Diepenbeek liet dinsdag op Facebook weten dat de lokale afdeling van Natuurpunt een grote berkenwespvlinder had gespot. Het was Johan Verstraeten die de zeldzame vlindersoort mocht waarnemen. “We plannen om volgend jaar te kijken of hier in Diepenbeek een populatie zit.”

De gemeente Diepenbeek kondigde de waarneming vol trots aan op Facebook. “Ergens in de gemeente werd een grote berkenwespvlinder waargenomen. Niet alleen een zeer zeldzame vlinder, maar meteen ook een nieuwe vlindersoort voor Vlaanderen”, stond er te lezen.

Geen algemene verschijning

Maar is de vlinder wel zo uniek in ons land? “Het beestje plant zich voort in oude berkenbomen. In België zijn er al een 96-tal waarnemingen gemeld. Het gaat om een tiental vlinders en de rest zijn rupsen of de uitsluipgaten in de bomen”, vertelt Johan Verstraeten, die het insect zelf wist te spotten in Diepenbeek. “In Nederland werd die vlinder dit jaar voor de eerste keer gezien. In totaal zijn er drie waarnemingen vastgesteld. In de andere omliggende landen wordt hij ook af en toe gezien, maar het is zeker geen algemene verschijning daar.”

Natuurpunt Diepenbeek is dan ook enthousiast over de vondst. “Het is een soort die we hier niet verwacht hadden. Het beestje wordt namelijk de laatste tien jaar enkel in het oosten en zuiden van ons land gespot. Daarom plannen we om volgend jaar te kijken of hier in Diepenbeek een populatie zit.”