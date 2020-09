Mieke Gorissen Belgisch kampioene 5000m bij de masters Bart Spruijt

23 september 2020

17u57 0 Diepenbeek Mieke Gorissen werd zaterdag in Ninove op haar tweede 5000m op de piste ooit Belgisch kampioene bij de masters met anderhalve minuut voorsprong in 16.28.82. De 37-jarige loopster uit Diepenbeek dubbelde het volledige veld.

Gorissen eindigde haar winterseizoen met een Belgische masterstitel in het veldlopen op 22 februari. Haar zomerseizoen begon ze met een Belgische titel op de piste. Het BK was namelijk haar eerste pistewedstrijd van 2020. “Het was een hele tijd geleden dat ik een echte wedstrijd had gelopen”, vertelt ze. “Het was ook nog maar mijn tweede 5000m ooit op de piste na het EK masters in Venetië vorig jaar. Daardoor had ik wat stress. Hoe langer het geleden is dat ik een wedstrijd liep, hoe zenuwachtiger ik ben. Maar mijn trainer Gilbert Simal had er veel vertrouwen in. Hij zat ik hard mocht vertrekken.”

Snelle start

En of ze snel vertrok. “Ik ben er maar meteen volop ingevlogen. Met het gevolg dat ik de eerste kilometer aflegde in 3’09. Dat was toch wel een beetje te snel. Dan liet ik het tempo een beetje zakken tot ongeveer 3’22 en dat kon ik aanhouden. Vanaf halfweg begon ik loopsters te dubbelen en dat gaf me motivatie. Ik ben zelf wel geschrokken van mijn tijd van 16.28.82. Ik liep nog een halve minuut sneller dan op het EK masters in Venetië en toen ik daar liep, dacht ik echt dat ik in bloedvorm zat. Maar ik ben in eerste instantie vooral content dat het zo goed verlopen is. Ik hoor van sommige mensen dat ik sneller zou kunnen lopen als ik tussen de seniores zou meedoen, maar dat durf ik zelf niet te beweren.”

“Geen rondjes tellen op BK 10.000m.”

Zondag zal ze opnieuw een borstnummer opspelden. Dan treedt ze aan op het BK 10.000m in Braine-l’Alleud. “Die 10.000m op de piste wordt een primeur. Ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Omdat het zo goed ging op de 5000m en omdat er enkele clubgenotes deelnemen, heb ik me een beetje laten overhalen om toch mee te doen. Ik moet vooral zorgen dat ik geen rondjes ga tellen, want dan zal ik gek worden. De meeste 10km-wedstrijden deed ik op de weg. Ik weet wat ik waard ben op de weg en ik ben nu vooral heel nieuwsgierig naar hoe zich dat zal vertalen naar de piste. Na het BK 10.000m ben ik ook nog ingeschreven voor het BK 10km op de weg in oktober. Maar we zullen zien of die wedstrijd effectief zal plaatsvinden. Daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken in deze tijden.”