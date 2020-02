Meer dan 185 leerlingen uit de bouw volgen innovatieve workshops op de Bouwcampus Dirk Selis

21 februari 2020

11u25 4 Diepenbeek “De bouwsector is een sector die voortdurend en razendsnel evolueert”, zegt Monique Hens van Constructiv, een organisatie van en voor de Belgische bouwsector. “De vraag naar competente arbeidskrachten is dus niet alleen altijd relevant, maar groeit bovendien explosief. Bijblijven is dus de boodschap.”

“In een unieke samenwerking van meer dan 10 partners werdBouwskills 2.0 georganiseerd: een kans voor leerlingen om tijdens hands-on workshops zelf bouwactiviteiten uit te voeren en te beleven”, zegt Monique Hens van Constructiv, een organisatie van en voor de Belgische bouwsector. “De bouwcampus in Diepenbeek werd donderdag dan ook overspoeld door leerlingen van de 3de graad uit het bouwonderwijs. Het betreft zowel leerlingen uit TSO, BSO, BuSO als DBSO van alle bouwrichtingen (ruwbouw, hout, san/CV, schilderen, …). In totaal zijn 15 scholen met 189 leerlingen en 24 begeleiders ingeschreven. Elke leerling wordt ondergedompeld in een 6-tal korte workshops naar keuze met als doel kennismaken met allerlei facetten van de bouwsector. Tijdens de middag werden er frietjes à volonté aangeboden.”