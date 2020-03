Marie (23) uit Diepenbeek loopt stage in Stockholm: “De typische Erasmussfeer is helemaal weg” Emily Nees

25 maart 2020

16u05 1 Diepenbeek Erasmus is voor Marie Paredis (23) helemaal anders uitgedraaid dan verwacht. De Diepenbeekse loopt momenteel nog stage in Stockholm. “Ik heb een aantal internationale studenten leren kennen, maar die zijn ondertussen naar huis vertrokken. De typische Erasmussfeer is daardoor helemaal weg.”

Anderhalve week geleden stond Marie Paredis (23) uit Diepenbeek voor de keuze om huiswaarts te keren of in Stockholm te blijven, waar ze momenteel stage loopt als Online Marketeer. “We hadden een e-mail gekregen van Thomas More waarin stond dat Buitenlandse Zaken reizen naar het buitenland sterk afraadde en dat het risico bestond dat we daardoor niet meer in België zouden raken.”

Maar voor de studente Digital Media Manager was de knoop snel doorgehakt. “In tegenstelling tot de meeste andere Erasmusstudenten heb ik er voor gekozen om te blijven. Ik huur dan ook een appartement met mijn vriend Lars, die al een hele tijd in Zweden woont. Uiteraard heb ik eerst gebeld met mijn stagementor van school. Zij begreep mijn beslissing en zei dat ik best binnen blijf en mezelf goed moet verzorgen.”

Weinig maatregelen

Ondertussen voert Marie al haar taken van thuis uit. “Mijn stagebedrijf heeft zelf beslist om al haar personeel te laten telewerken.” Haar team houdt op regelmatige basis meetings via een videochatplatform. “Ik merk wel dat de sfeer is gekeerd”, zegt ze. “Er zijn al meerdere ontslagen gevallen. Ook de teambuilding die begin juli gepland stond, is geschrapt. Het zijn allemaal maatregelen die het bedrijf treft uit voorzorg, voor mocht de coronacrisis uitdraaien in een financiële ramp. Marketing is dan ook een sector die op dit moment niet broodnodig is, waardoor er minder opdrachten zijn.”

Andere zaken houden wel gewoon de deuren open in Zweden. “Alle winkels, supermarkten, cafés en horecazaken draaien gewoon door, zonder enige vorm van regulatie. In België ziet de politie er bijvoorbeeld op toe dat iedereen voldoende afstand behoudt. Dat is hier totaal niet het geval.”

Ondanks de weinige maatregelen, hebben de mensen wel een bepaalde verantwoordelijkheidszin. Zo merk ik dat veel Zweden uit zichzelf aan social distancing doen Marie Paredis, Erasmusstudente

Maar daarover baart Marie zich niet al te veel zorgen. “Ondanks de weinige maatregelen, hebben de mensen wel een bepaalde verantwoordelijkheidszin. Zo merk ik dat veel Zweden uit zichzelf aan social distancing doen. Het is al behoorlijk rustiger in de anders drukke straten van Stockholm. Ook zijn er heel veel geïsoleerde dorpen in Zweden waar toeristen nooit komen.”

Terugkeren naar België

Hoewel Marie de moed erin houdt, verloopt haar Erasmustijd toch heel anders dan gepland. “Twee jaar geleden ben ik ook al naar Zweden getrokken voor school. Dat vond ik toen superleuk, omdat ik veel nieuwe plekken kon ontdekken en omringd was door internationale studenten. Dit jaar heb ik er een aantal leren kennen, maar die zijn ondertussen naar huis vertrokken. Ik moet dus rekenen op mijn lief en mijn collega’s als het op sociale contacten aankomt. De typische Erasmussfeer is helemaal weg.”

Ook de carrière van Marie en haar vriend vallen mogelijk in het water. “Het plan was om in Zweden te blijven, maar we kunnen niet echt naar werk zoeken op dit moment, aangezien er gewoon minder vacatures zijn. Het zijn onzekere tijden en de kans is groot dat ik terug naar België zal moeten. Ondanks dat alles probeer ik positief te blijven. Iedereen zit in een gelijkaardige situatie en dat zorgt wel voor een gevoel van solidariteit.”