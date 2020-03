Mama van The Voice Kids-kandidate Anouk Kellens wordt donderdag begraven Marco Mariotti

09 maart 2020

17u59 3 Diepenbeek Melanie Taildeman (42), de mama van The Voice Kidskandidate Anouk Kellens uit Diepenbeek, zal donderdag gecremeerd worden. De vrouw verongelukte toen ze vrijdagochtend op wegsignalisatie botste met haar scooter. Melanie Taildeman (42), de mama van The Voice Kidskandidate Anouk Kellens uit Diepenbeek, zal donderdag gecremeerd worden. De vrouw verongelukte toen ze vrijdagochtend op wegsignalisatie botste met haar scooter. Diezelfde avond werd de aflevering uitgezonden waarin haar dochter voor het eerst de jury moest overtuigen.

Melanie kwam vrijdag om het leven toen ze in Diepenbeek op een afrastering botste die stond opgesteld rondom een stukje wegdek dat nog niet helemaal gedicht was na eerdere werken. De mama van Anouk Kellens uit The Voice Kids merkte de afrastering mogelijk te laat op en kwam zwaar ten val. Nog geen halve dag na haar overlijden en de vaststellingen van een verkeersdeskundige van het parket, kwam de verantwoordelijke aannemer het bewuste ‘gat’ dichten met klinkers.

Laura Tesoro

In overleg met de familie werd beslist om de aflevering van dochter Anouk uit te zenden zoals gepland, als eerbetoon aan het getroffen gezin. Anouk zong het liedje ‘Let It Be’ van The Beatles, en mocht door naar de volgende ronde. Ze voegde zich bij het team van een enthousiaste Laura Tesoro, die erg blij was dat ze Anouk kon aanwerven. Laura reageerde na de uitzending via Instagram: “Welkom bij het team, Anouk, we zijn er voor je.”

Wie wil, mag Melanie een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum van Diepenbeek in de Wijkstraat. Dat kan woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Donderdag zal de uitvaartplechtigheid plaatsvinden in de aula van crematorium De Tesch in Hasselt. Haar urne zal in intieme kring begraven worden in Diepenbeek.

Online condoleren kan via de website.