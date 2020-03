Mama van The Voice Kids-kandidate Anouk Kellens verongelukt in Diepenbeek: “Als eerbetoon wordt aflevering vanavond wél uitgezonden” Marco Mariotti

06 maart 2020

10u38 48 Diepenbeek De mama van The Voice Kids-kandidate Anouk Kellens is vanmorgen om het leven gekomen na een ongeval in Diepenbeek. Melanie Taildeman botste op signalisatie met haar scooter en overleed ter plaatse. Anouk is vanavond samen met haar mama en papa te zien in de vijfde aflevering van The Voice Kids. “In overleg met de familie wordt de aflevering uitgezonden als eerbetoon aan het getroffen gezin”, klinkt het bij VTM.

Rond 6.45 uur vanmorgen reed Melanie Taildeman op haar scooter over de Alfons Jeurissenstraat in Diepenbeek. Daar ging het mis toen ze op de signalisatie botste. De afrastering stond er opgesteld rondom een stukje wegdek dat nog niet helemaal gedicht was na eerdere werken.

De mama van Anouk merkte de afrastering mogelijk te laat op en kwam zwaar ten val. Een MUG-arts snelde nog ter plaatse, maar alle hulp bleek te laat. De vrouw overleed ter plaatse. Nog geen halve dag na haar overlijden en de vaststellingen van een verkeersdeskundige van het parket, kwam de verantwoordelijke aannemer het bewuste ‘gat’ dichten met klinkers. Ook de afrastering werd weg gehaald waardoor de rijbaan weer volledig vrij is.

Oneffenheid in wegdek

“En daar moest eerst iemand voor verongelukken?”, vragen omwonenden zich af. “Er is inderdaad gewerkt, maar de put was al gedicht. Enkel het wegdek moest nog hersteld.” De Watergroep bevestigt dat de werken achter de rug waren, en dat er geen sprake was van een echte put. “Het wegoppervlak moest nog hersteld, maar dat ging niet omwille van het regenweer. Daarom besloot de aannemer om de oneffenheid in het wegdek af te rasteren." Later bij beter weer zou het laatste stukje hersteld worden.

De signalisatie bestond uit een oranje afrasternet, twee signalisatiepalen en een lamp. “De aannemer is verantwoordelijk voor die werken én voor de signalisatie", klinkt het bij de Watergroep. “Intussen is alles tijdelijk gedicht met klinkers, zodat ook de weg weer volledig vrij is.” En waarom konden die klinkers niet preventief worden gelegd? “Dat is een keuze van de aannemer", besluit de Watergroep.

Verkeersdeskundige

Burgemeester Rik Kriekels (N-VA) is naar eigen zeggen niet op de hoogte. “Dit zijn werken geweest van de Watergroep. Dat de rijweg nu wel vrij is gemaakt, is opvallend, maar ik kan me daar moeilijk over uitspreken. De politie heeft me vanmorgen meteen op de hoogte gebracht en een onderzoek zal worden opgestart via een verkeersdeskundige van het parket. Bij werken die de gemeente uitvoert, kan ik perfect zeggen wie wat wanneer heeft gedaan. Dat is nu niet het geval.”

Officieel wil niemand hardop zeggen dat de timing van de tijdelijke herstelling een heel dubbel gevoel oplevert. Wie verantwoordelijk is, zal moeten blijken uit het onderzoek, dat wellicht zal uit draaien op een verzekeringskwestie.