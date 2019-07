Leerling-bestuurder probeert te vertrekken op Aldi-parking. Dat verloopt niet geheel volgens plan RTZ

09 juli 2019

16u40 14 Diepenbeek “Voor ik het wist, schoot de auto de parking af en hing ik wel héél schuin op de helling naast de spoorweg.” Leerling-bestuurder Cédric Smeers uit Diepenbeek wilde dinsdagmiddag met zijn Renault Scenic vertrekken op de parking van de Aldi langs de Steenweg, maar dat verliep allesbehalve vlekkeloos.

“Ik heb mijn theorie al even behaald, en nu mag ik zonder begeleiding rondrijden”, legt Cédric uit. “Jammer genoeg was het al een poos geleden dat ik nog de weg op kon, omdat ik - net na het behalen van mijn voorlopig rijbewijs - mijn pols gebroken had. Na wekenlang revalideren mocht ik van de dokter eindelijk opnieuw de baan op. Alleen is het dan vanzelfsprekend weer eventjes wennen.”

Afgeleid door snoepjes

“Ik wou mama toch graag helpen, en daarom was ik boodschappen gaan doen. Bij het vertrek was ik wat afgeleid door een doosje snoepjes dat mij het schakelen belemmerde. Voor ik het wist, schoot de auto de parking af en hing ik wel héél schuin op de helling naast de spoorweg.”

Gelukkig bleef de Renault daar toch steken én hield Cédric zelf het hoofd koel door meteen de handrem op te trekken. Voorzichtig kroop hij uit de wagen terug naar het hogergelegen parkeerterrein. Het spoorverkeer stilleggen, was volgens spoorbeheerder Infrabel niet nodig. Wel werd de auto centimeter voor centimeter terug naar boven getrokken, terwijl tientallen Aldi-klanten nieuwsgierig kwamen kijken rond de beteuterde leerling-bestuurder. Ze staken hem gelukkig snel een hart onder de riem door te verwijzen naar hun eigen beginnersfouten. De auto heeft al bij al weinig schade opgelopen. “En mama reageerde bovendien niet al te boos”, zegt Cédric.