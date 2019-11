Kortgeding rond ‘Winterbar’ met twee weken uitgesteld: “Dit blijft maar aanslepen” Birger Vandael

19 november 2019

15u16 0 Diepenbeek Normaal zou de rechtbank zich vandaag buigen over het dispuut tussen de gemeente Diepenbeek en de Winterbar van het Vijverkafee. De zaak werd echter met twee weken uitgesteld. “We willen snel met de gemeente rond de tafel gaan zitten, want deze zaak blijft maar aanslepen”, zucht zaakvoerder Bart Claes.

De Winterbar is een initiatief van het Vijverkafee dat zo een tegenhanger vormt voor het gebeuren in de zomer. In de Winterbar kan je terecht voor authentieke streekproducten, lekkere biertjes en op zondagnamiddag zijn er zelfs pannenkoeken. Vorige week donderdagavond ging deze bar ook open. Er was echter een probleem met de omgevingsvergunning. De gemeente hing dan ook een bevel tot staking op en verzegelde de buitenconstructie. Volgens Claes was er helemaal geen vergunning nodig, hij spande vervolgens een kortgeding aan.

Probleem met tent

Concreet gaat het probleem om een tent die zowel in de zomer als in de winter wordt opgebouwd en weer afgebroken. Volgens de gemeente tellen deze twee periodes op en staat de tent er bijgevolg meer dan 100 dagen, waardoor zo’n vergunning wel nodig is.

Omdat er nog een aantal stukken ontbraken, kon de rechter vandaag geen oordeel vellen. “Nu zou de zaak op 3 december behandeld worden. We moeten dus weer twee weken wachten en dat is vervelend”, zegt Claes. “We zouden graag constructief met de gemeente in debat treden. Zoiets kruipt toch in je hoofd en het liefst van al trekken we gewoon een streep onder de gebeurtenissen.”

Vraagtekens bij reservaties

De Winterbar is momenteel gewoon open en draait naar behoren. “Toch is er een zekere bezorgdheid bij de vele mensen die reeds gereserveerd hebben. We moeten telkens weer de uitleg doen. Hopelijk valt er weldra een oplossing uit de bus", besluit Claes.