Kastelenjager Giedo Wysmans wil ‘inkijkpunten’ voor Limburgse kastelen Dirk Selis

08 juni 2020

08u21 2 Diepenbeek Tijdens de lockdown fietste oud-schooldirecteur Giedo Wysmans uit Diepenbeek met een beduimeld boek over Limburgse kastelen onder zijn snelbinder door het Zuid-Limburgse landschap op ‘jacht’ naar kastelen. “Prachtige zichten, maar weinig duiding en dat is jammer”, zegt Wysmans.

“Terwijl iedereen op jacht was naar beren, joeg ik op kastelen”, lacht de Diepenbeekse schooldirecteur op rust. “Vooral in Zuid-Limburg liggen prachtige kastelen. Maar er is eigenlijk weinig informatie over. Ik tikte een oud boek op de kop ‘Kastelen van Limburg’ en trok er met mijn fiets op uit. Via Wintershoven, naar Schalkhoven. Van Neerrepen, over Overrepen, via Gors-Opleeuw terug naar Kortessem. Ik kwam thuis met een rits foto’s van kastelen, en … een aantal leuke ontmoetingen.”

Verboden toegang

“Het is niet eenvoudig zo’n kasteel degelijk op foto te krijgen”, gaat Wysmans verder. “De meeste kastelen liggen weg gestoken achter hagen of poorten met opschriften, ‘privaat, verboden toegang’. En dat vind ik jammer! Door mijn nieuwsgierigheid overtrad ik dus die regels en waagde me toch verder dan de poort of de haag. Natuurlijk werd ik betrapt, maar dan haalde ik het boek boven en verklaarde waarom ik zo gebeten was om het kasteel van dichterbij te zien. Ja, dit opende deuren en leverde een aantal leuke gesprekken op. De eigenaars zijn vaak bang van ‘ongewenst bezoek’ en schermen daarom hun kostbaar goed hermetisch af. Natuurlijk zijn er ook de kastelen die je van op de straat hun pracht tonen en leveren dan ook mooie ‘beelden’ op.”

Meer uit te halen

“Maar hier is toeristisch meer uit te halen”, vindt Wysmans. “Wanneer je het fietsroutenetwerk gebruikt, passeer je vaak onwetend een aantal kastelen. Op de kaart staat wel een icoontje, maar daar blijft het dan ook bij. Soms zelfs moet je een zijstraat in en zie je het kasteel. Niet geweten, ben je eraan voorbij en geef toe, dat is een gemiste kans. Via toerisme Limburg zouden onze kastelen meer en beter ‘in de kijker’ kunnen gezet worden. Aan het kasteel zelf, op de fietsweg kan een lege kader dienen als ‘inkijkpunt’ voor een foto, zoals uitkijkpunt in de bergen). Een tweede kader kan met info betreffende het kasteel. Het is dan ook aan de betrokken diensten van toerisme dit uit te vlooien.”