Inwoners Kruisstraat tijdelijk zonder water ENL

10 augustus 2020

20u43 0 Diepenbeek De werken aan de nieuwe waterleidingen hebben de Diepenbeekse Kruisstraat vandaag even zonder water gezet. Dat bevestigt burgemeester Kriekels. Het probleem raakte tijdig opgelost.

Wie in de Kruisstraat woont, had pech deze namiddag. Er kwam namelijk geen water uit te kraan. “Ik heb de lokale watergroep meteen op de hoogte gebracht”, zegt burgemeester Rik Kriekels (N-VA). “Het probleem is er ontstaan doordat ze er nieuwe waterleidingen aan het aanleggen zijn en het is inmiddels opgelost.”