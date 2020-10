Hogeschool UCLL wuift 1.000 studenten uit op proclamatieviering in nieuwe campustoren Giulia Latinne

03 oktober 2020

17u21 1 Diepenbeek Hogeschool UCLL wuift dit weekend dan tóch de afgestudeerde studenten uit tijdens een proclamatie in de nieuwbouw aan de Agoralaan op Campus Diepenbeek. Daar worden zo'n 1.000 kersverse almuni verwacht in feestelijke kledij en verspreid in kleinere groepen. Uit voorzorgsmaatregelen volgen ouders, familie en vrienden de viering thuis via een livestream.

Afgelopen lente besloot Hogeschool UCLL om de jaarlijkse proclamaties in juni en net na de zomer af te blazen. Spelbreker? Corona. Maar tot opluchting van de studenten komt dit weekend dan toch het moment dat ze fier hun diploma kunnen afhalen. “Enkel met een proclamatie sluit je de studentenfase in je leven af, en zo’n mijlpijl willen we onze studenten niet ontnemen”, vertelt algemeen directeur van UCLL Marc Vandewalle.

Nieuwe toren

Die vindt plaats in de foyer van de nieuwe centrale toren, de eerste keer dat de nieuwbouw op Campus Diepenbeek wordt gebruikt. “Volledig klaar met de werken zijn we nog niet, maar we vinden het belangrijk dat de studenten heengaan met een duidelijk beeld van de nieuwbouw dat al die jaren voor hun ogen ontwikkeld werd”, aldus Vandewalle. Familie en vrienden van de afstuderenden zijn niet aanwezig op de proclamatie uit voorzorgsmaatregelen, maar volgen het gebeuren wel via livestream. “En dat is zeker jammer, maar we zijn hoe dan ook blij dat we dit jaar toch onze proclamatie kunnen vieren”, aldus alumni KMO Bedrijfsmanagement Tamara Van Soest (20). Als extraatje krijgen alle studenten ook een proclamatiepakket met drankjes mee naar huis.