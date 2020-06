Hij is eraf! Burgemeester Rik Kriekels (N-VA) gaat verder zonder snor Birger Vandael

03 juni 2020

De Diepenbeekse burgemeester Rik Kriekels (N-VA) liet woensdagavond zijn iconische snor scheren. Het was zijn eigen vrouw die met schaar en scheermes aan de slag ging. De actie was het resultaat van een weddenschap die Kriekels met zijn volgers aanging op Facebook. Deze leverde via vrije giften 3.000 euro op voor Diepenbekenaren in moeilijkheden. “De opbrengst gaat enerzijds naar Sint-Vincentius, die voedselpakketten maakt voor Diepenbekenaren en anderzijds naar de Welzijnsraad die het verdeelt over Diepenbekenaren die het moeilijk hebben”, aldus de burgemeester.