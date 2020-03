Hasselaar (31) verongelukt op E313 na crash tegen hoogtewerker MMM

13 maart 2020

10u06 0 Diepenbeek Op de E313 in Diepenbeek gebeurde vannacht rond 1.45 uur een verkeersongeval met dodelijk afloop. Het slachtoffer is een 31-jarige Hasselaar.

Het voertuig reed tegen een hoogtewerker die bezig was aan de brug ter hoogte van Diepenbeek. De klap was ongemeen hard, de Hasselaar bleek op slag dood. Ook de man die in de hoogtewerker actief was, liep zware verwondingen op. Hij moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De signalisatie bleek in orde. Er wordt nu verder onderzoek verricht over de exacte omstandigheden.