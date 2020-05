Gemeentebestuur biedt steunpakket ter waarde van 210.000 euro voor coronaschade handel, verenigingen en burgers Emelie Wojcik

08 mei 2020

16u44 0 Diepenbeek Het Diepenbeekse gemeentebestuur legt op de volgende gemeenteraad een reeks maatregelen voor om de lokale handelaars, verenigingen en burgers te ondersteunen tijdens de coronaperiode. Het gaat daarbij voornamelijk om de tijdelijke schrapping van belastingen en huurgelden, maar ook om andere onkosten. Alle maatregelen samen zijn goed voor een bedrag van 210.000 euro.

“De coronacrisis kost Diepenbeek momenteel zo’n 170.000 euro aan minderinkomsten en 40.000 euro aan extra uitgaven zoals de aankoop van mondmaskers, alcoholgel en plexischermen. Samen maakt dat 210.000 euro”, zegt Jos Leroi, schepen van Financiën. “Een hele som, maar de crisis is wat ze is en we moeten onze verantwoordelijk nemen. We zijn als bestuur op de eerste plaats bekommerd om het welzijn en gezondheid van onze inwoners, maar willen ook onze handelaars, horeca en verenigingen zo goed mogelijk door deze moeilijke periode helpen.”

Elke sector eigen maatregelen

Voor elke sector werden er aparte maatregelen opgesteld. Zo krijgen foorkramers die verplicht moesten vertrekken bij de carnavalskermis in maart hun standplaatsgeld volledig terug indien zij dat al betaald hadden. En ook standhouders van de markt moeten geen belasting betalen vanaf de maand maart tot het einde van de coronamaatregelen.

In de horeca wordt onder andere de belasting op het barpersoneel niet geïnd gedurende de coronaperiode. Nachtwinkels moeten dan weer de helft van hun belastingen betalen voor de dagen dat ze maar beperkt open mogen zijn door de coronacrisis.

Ook het Diepenbeekse verenigingsleven ontvangt de nodige steun. Zo krijgen verenigingen de kosten terugbetaald die ze in een evenement hadden geïnvesteerd dat door de coronacrisis niet langer mocht plaatsvinden. Daarnaast worden de huurgelden voor de infrastructuur van Lokaal Bestuur Diepenbeek tijdelijk kwijtgescholden.