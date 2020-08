Gemeente roept inwoners op om lokale biodiversiteit te vergroten ENL

31 augustus 2020

09u03 0 Diepenbeek De gemeente roept inwoners op om mee de lokale biodiversiteit te boosten door middel van kleine landschapselementen, zoals bomen en struiken. Het project sluit nauw aan bij de komst van de ecotunnel in de Brugstraat.

In juli raakte bekend dat de tunnel in de Brugstraat een andere invulling zou krijgen. Zo zal het gemeentebestuur van Diepenbeek samen met Natuurpunt Diepenbeek en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren de bestaande tunnel omvormen tot een gecombineerde ecotunnel, waar zowel doorgang van verkeer als van wilde dieren mogelijk is. “We vragen ook aan de buurtbewoners om te helpen met het verhogen van de lokale biodiversiteit. Dat kunnen ze doen door bijvoorbeeld hagen en bomen te planten in hun eigen tuin, zodat de omgeving nog natuurlijker wordt. De provincie staat dan in voor de kosten”, zei Joke Rymen van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren toen.

Ook de gemeente zelf roept door middel van een Facebookpost op om hieraan deel te nemen. “Onze gemeente is een thuis voor heel wat planten- en diersoorten. Hun leefgebieden zijn echter sterk versnipperd en natuurrijke verbindingen zijn cruciaal”, staat er te lezen. “Daarom wordt de bestaande tunnel in de Brugstraat omgevormd tot een gecombineerde ecotunnel. De weg blijft dus gewoon open voor lokaal verkeer maar er komt een afgeschermde doorgang voor dieren.”

Van kleine tot grote elementen

“Om het positieve effect op de lokale biodiversiteit te vergroten, roepen we de buurtbewoners op mee in het project stappen door kleine landschapselementen op hun eigendom te laten aanplanten of herstellen. Zo vormen hagen, poelen, bomenrijen en hoogstamfruitbomen belangrijke stapstenen in het landschap voor heel wat dieren.”

“Woon je in het zuidwesten van Diepenbeek en heb je interesse? Contacteer dan vrijblijvend het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Zij bekijken samen met jou hoe je kan meehelpen om natuurlijke verbindingen aan te leggen, van kleine stapstenen tot grotere verbindingen. Dankzij provinciale subsidies kunnen ze deze winterperiode gratis aan de slag in deze buurt.”

Surf voor meer info naar de website www.rlhv.be, neem contact op met het nummer 011/31.38.98 of stuur een e-mail naar info@rlhv.be.