Gemeente Diepenbeek trakteert personeel op ijsje tegen de hitte Toon Royackers

25 juni 2019

19u45 0 Diepenbeek “Respect voor al het personeel dat bij deze hitte zo hard blijft werken,” vond burgemeester Rik Kriekels (N-VA) van Diepenbeek vandaag. Hij stuurde ‘s middags op het heetst van de dag prompt een ijscoman langs alle gemeentelijke diensten. “Kwestie van een beetje af te koelen.”

Het personeel van de technische dienst moet het meest buiten werken. Zij kwamen dinsdagmiddag dus als eerste aan de beurt op de ronde van de ijscoman. Vervolgens ging de ronde naar het gemeentehuis, de bibliotheek en ook de sociale dienst. Daar was het in de namiddag eveneens bloedheet. “We hebben niet overal airco,” aldus medewerkster Katleen Verachtert. “Zelf zit ik een bureel waar de temperatuur hoog oploopt. Vorig jaar zijn er al eens twee bezoekers onwel geworden tijdens de hitte. Nu hebben we gelukkig een mobiele airco in onze wachtzaal staan. Zelf konden we het dinsdag koel houden dankzij dit ijsje. Prima idee, wat ons betreft.”