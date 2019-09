Geboorteboom voor nieuw departement PXL-Green & Tech DSS

17 september 2019

15u53 0 Diepenbeek Heuglijk nieuws voor Hogeschool PXL: bij de start van het nieuwe academiejaar plant de hogeschool in Diepenbeek symbolisch een geboorteboom voor het nieuwe departement PXL-Green & Tech.

“Met 18 nieuwe graduaatsopleidingen verandert er vanaf midden september heel wat aan de Hogeschool PXL. De schaalvergroting heeft ook gevolgen voor de structuur van de hogeschool”, vertelt algemeen directeur Ben Lambrechts. “Het departement PXL-Tech wordt omgedoopt tot PXL-Green & Tech en zal voortaan vier bacheloropleidingen herbergen (biotechnologie, bouw, elektromechanica en groenmanagement) en vijf graduaatsopleidingen (bouwkundig tekenen, werforganisatie, elektromechanische systemen, HVAC-systemen en hernieuwbare energiesystemen). De nieuwe naam benadrukt de nauwe band met milieu, groen en duurzame technologie in alle opleidingen van het departement. De bacheloropleiding elektronica-ICT verhuist naar een ander nieuw departement – PXL-Digital – al blijven de eerstejaarsstudenten van die opleiding wel nog één jaar op de campus in Diepenbeek, totdat hun nieuwe thuisbasis in Hasselt volledig klaar is.”