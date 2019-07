Gasthof Lederhose brengt Oostenrijk naar Diepenbeek: “Sommige gasten wandelen zelfs in Tirolerkledij binnen” Birger Vandael

08 juli 2019

15u16 0 Diepenbeek Na een weekje afwezigheid vertoeft het VTM-programma Met Vier in Bed opnieuw een week in de bronsgroene provincie. Vier dagen lang trekt het programma langs bij speciale overnachtingsplaatsen die elk een eigen verhaal hebben. Wij laten de gastheren en gastvrouwen zelf aan het woord.

Dinsdagavond komt het programma naar Diepenbeek, als zou je dat op het eerste zicht niet zeggen. Gasthof Lederhose lijkt zo weggeplukt uit de Oostenrijkse Alpen. De typische bloemen op het balkon, de houten accenten aan het gebouw en de sierlijke belettering, alle details kloppen gewoon. Aan de binnenkant wordt dat vermoeden bevestigd. Op de menukaart staat Wiener schnitzel, bockworst en ham met zuurkool en enkele Oostenrijkse en Duitse bieren zijn verkrijgbaar in een typisch ‘halbe liter’ glas. Uitbaters Hugo en Frieda hebben duidelijk een voorliefde voor Oostenrijk.

Dochter

In 1974 begonnen Hugo en Frieda met een jeugdcafé. Ze waren toen nog piepjong, maar stampten de zaak helemaal zelf uit de grond. “Twaalf jaar later werd onze dochter Debby geboren”, vertelt Hugo. “Dat was voor ons het moment om er een punt achter te zetten. De combinatie van een café met een kind was voor ons een beetje te veel van het goede. We besloten even van het gezinsleven te genieten.”

Tijdens één van de vakanties met een bevriend koppel kwamen Hugo en Frieda terecht in Oostenrijk. “Eigenlijk gebeurde dat puur toevallig. We boekten een beetje last minute en wisten niet goed waarheen, dus werd het Oostenrijk. Dat is ons enorm bevallen. In die mate zelfs, dat we elk jaar in de zomer terugkeren. De winter ligt ons minder, al zal het dan ook wel heel mooi zijn. Het lekkere eten, de kleine dorp, de vriendelijke mensen…. Dat is allemaal helemaal ons ding.”

Traditionele klederdracht

En zo bouwde het koppel in 1996 hun eigen Gasthof in Diepenbeek. Aanvankelijk was het een eetcafé, maar toen Debby haar ouderlijk huis verliet, werd het een B&B. Dit noemden ze naar de Lederhosen, de gekende Tiroolse broek die je op bierfeesten en Tirolerfeesten wel eens tegenkomt. “Zelf hebben we ook de traditionele klederdracht in ons bezit, maar die houden we voor speciale momenten. Als je dat elke dag aan zou doen, is het unieke een beetje weg. Voor de komst van het tv-programma doen we deze kledij wel aan”, lacht Hugo. “Soms komen gasten zelfs in die kleren binnen.”

De meubels in het Gasthof zijn afkomstig van een leverancier uit Bree met contacten uit Oostenrijk. “Tegenwoordig is alles erg strak en wit, grijs of zwart, wij kiezen nog voor de gezelligheid. Alles in onze zaak is eigenlijk zoals in Oostenrijk, behalve de knödels (typisch gerecht uit Zuid-Tirol), die krijgen we hier niet verkocht. Eén keer per jaar, eind juli, is het hier echt groot feest met een Tirolerorkest. We zijn al een dagje ouder, maar we denken heus nog niet aan stoppen!” Hoe het Hugo en Frieda vergaat in ‘Met Vier in Bed’ zie je vanavond vanaf 21.45 uur.