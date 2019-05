Fietser rijdt door gesloten overweg (en kan nog net op tijd wegrennen) RTZ

23 mei 2019

18u41 1 Diepenbeek De politie is woensdagavond omstreeks 22.25 uur opgeroepen voor een ongeval met een fietser aan de Nierstraat in Diepenbeek. Daar was een jongeman tussen de gesloten slagbomen van een overweg gereden.

De fietser stak over nadat een eerste trein al was gepasseerd. Hij negeerde daarbij volgens de politie de gesloten slagbomen en de knipperlichten. Pas op het allerlaatste moment zag hij dat uit de andere richting ook nog een trein kwam. Hij kon nog net op tijd van zijn fiets springen en zichzelf in veiligheid brengen. Zijn fiets werd door de aanstormende trein wel opgeschept en vernield. Twee uur lang bleef het treinverkeer woensdagavond tussen Tongeren en Hasselt door het ongeval gestremd. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad kwam ter plaatse voor de vaststellingen.