Ex-partner, onderzoeksrechter en eigen advocaat: Diepenbekenaar bedreigt zijn hele omgeving Birger Vandael

18 november 2019

09u58 0 Diepenbeek Een 49-jarige man uit Diepenbeek riskeert een celstraf van twintig maanden voor het uiten van doodsbedreigingen. “Dat doet hij al lange tijd en hij is hierin ook zeer consequent. Zo moeten ook de onderzoeksrechter en de politie zijn gedrag ondergaan”, aldus de advocaat van de ex-partner van beklaagde.

In het verleden werd de Diepenbekenaar reeds veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij kreeg later een straatverbod van de familierechtbank en botste in 2017 op een nieuwe veroordeling. Toch blijft hij zijn ex-partner bedreigen met de dood. “Dat hij dit doet onder toeziend oog van zijn minderjarig zoontje kan niet. Mijn cliënt kan dit misschien nog plaatsen, maar een jongen hoeft dat echt niet te horen. We vragen geen schadevergoeding, maar willen dat het stopt”, benadrukt de burgerlijke partij.

Tikkende tijdbom

De procureur beschrijft de veertiger als een tikkende tijdbom. “Hij is een gevaar voor zijn omgeving. Ook aan de onderzoeksrechter en zijn eigen advocaat uit hij bedreigingen. Zo vertelt hij droogjes dat familiedrama’s ook hier kunnen plaatsvinden en hij daar gerust tot dertig jaar voor in de cel wil gaan.” Mogelijk kan de man zijn celstraf onder voorwaarden krijgen, indien hij opteert voor een intensieve begeleiding.”

Frustraties

Zelf vertelde de man dat hij met de nodige frustraties zit. Zo wordt een voorval op de voetbal aangehaald waarbij hij niet op de juiste manier werd voorgesteld. “Ik voel me uitgesloten en door mijn aanhouding en verblijf in de gevangenis heb ik ook de nodige financiële problemen.” Op 2 december hoort de man zijn straf.