Enkel metaalbewerkend bedrijf bestraft bij arbeidsongeval waarbij student (17) hand verloor Birger Vandael

17 januari 2020

14u19 0 Diepenbeek De correctionele rechtbank van Hasselt heeft de zaakvoerder van een Diepenbeeks bedrijf, een schooldirecteur en de directeur van de scholengemeenschap vrijgesproken voor hun aandeel bij een zwaar arbeidsongeval in Diepenbeek. Het metaalbewerkend bedrijf krijgt wel een boete van 24.000 euro, waarvan 22.000 euro met uitstel. Een 17-jarige student verloor bij het ongeval zijn hand. Gelukkig werd de hand van de jongeman uiteindelijk gered, maar zware fysieke arbeid zit er voor hem niet meer in.

Het ongeval vond plaats op 1 februari 2018. De jongeman was aan het werken met een plooibank, toen zijn handen onder de messen terechtkwamen. Hij verloor zijn linkerhand en vier vingers van zijn rechterhand.

De jongeman had destijds net de overgang gemaakt naar de nieuwe school in Bilzen en zat in het vijfde middelbaar. Volgens het leerplan moest hij een stage doen en nadat hij zelf geen stageplaats gevonden had, viel men terug op een lijst van stagebedrijven die ter beschikking staan van de school. Zo kwam hij terecht bij een bedrijf uit Diepenbeek. Daar kreeg hij de opdracht om lange dunne deltaplaten te plooien met behulp van de plooimachine.

Focus op informatica

Die bewuste donderdagnamiddag raakte de jongeman gekneld in de machine. Toen hij een correctie wilde doorvoeren, duwde hij per ongeluk de voetbediening in. Op die manier kwamen de messen naar beneden. Aan zijn handen liep hij een plet- en scheurtrauma op. Uiteindelijk konden de specialisten zijn hand wel terugplaatsen, al werd zijn voorarm met enkele centimeters ingekort. Zijn rechterhand werd operatief gefixeerd. Door de gebeurtenissen heeft de jongeman blijvende hinder bij het schrijven en computeren en kan hij geen zware fysieke arbeid meer leveren. Hij ging zich meer focussen op informatica met een speciale muis als hulpmiddel. De precieze schade is nog niet te bepalen, maar het slachtoffer krijgt provisioneel al 3.313,25 euro.

“Dit heeft niemand gewild”

De 74-jarige zaakvoerder vertelde dat hij al 35 jaar met dezelfde machine werkte. Zijn advocaat onderstreepte dat er wel degelijk uitleg was gegeven over de werking van het toestel. De schooldirecteur legde uit dat er nog al stages werden georganiseerd bij het bedrijf, zonder problemen rond veiligheid. Vanuit de scholengemeenschap klonk het dat deze partij niets met veiligheid te maken heeft. Zij kregen allemaal de vrijspraak. “Wat gebeurd is, heeft niemand gewild”, benadrukte de schooldirecteur.

Het metaalbewerkend bedrijf krijgt dus als enige een straf omdat het veiligheidsbeleid bij het bedrijf onvoldoende was. Dat heeft volgens de rechtbank geleid tot het ongeval. “Klaarblijkelijk heeft men volledig verkeerd ingeschat wat voor een stagiair de veiligheidsrisico’s waren van een ouder toestel waar men zelf al lang mee werkte en mee vertrouwd was."