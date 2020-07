Eekhoornfoto’s van Diepenbekenaar Niki (34) gaan de wereld rond Emily Nees

22 juli 2020

10u45 0 Diepenbeek Hobbyfotograaf Niki Colemont (34) verovert de wereld met zijn foto’s van eekhoorns. Nadat hij onder meer verscheen in VTM Nieuws en op de website van VRT NWS, werd het verhaal opgepikt in Nederland, Frankrijk, Roemenië, Slowakije en Spanje. “Echt ongelofelijk, dat had ik totaal niet verwacht”, klinkt het.

De naam Niki Colemont klinkt ondertussen bekend in de oren. Zijn ludieke fotoshoots van eekhoorns in zijn eigen achtertuin slaan aan. “Nadat ik op Radio 2 en op VRT NWS ben geweest, werd het nieuws snel verder opgepikt”, vertelt Niki. “Ik kwam nog op Karrewiet, Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws.”

Maar daar stopte het niet. “Ik heb heel wat artikels en video’s gevonden op het internet in diverse landen. Het gaat dan om Nederland, Frankrijk, Roemenië, Slowakije en Spanje. Nooit had ik durven dromen dat het verhaal zo ver zou geraken, dat is ongelooflijk. Al moet ik toegeven dat ik er natuurlijk niet veel van begrijp. Ik zou al een tolk moeten inhuren om te weten wat de journalisten en nieuwsankers eigenlijk over mij vertellen”, grapt Niki.

Geschenken

Niki kreeg zelfs enkele geschenken. “Toen Carrefour de foto zag met het winkelkarretje, hebben ze mij een geschenkmand bezorgd met Belgische producten in. Dat was echt fijn. Ook heb ik een gesigneerde versie gekregen van het boek ‘De Grote Meneer’ van Hélène Poncelet. Dat gaat eigenlijk over een eekhoorn die alzheimer heeft.”

Nieuwe volgers

Naast de media-aandacht en geschenken heeft Niki er ook heel wat fans bijgekregen. “Na de uitzending op VTM Nieuws stroomden de volgers en vriendschapsverzoeken binnen. Mijn gsm bleef maar trillen. (lacht) Ik denk dat ik op Instagram ruim 2.000 extra volgers erbij heb en rond de 500 Facebookvrienden. Mijn sociale media zijn dus echt ontploft. Mensen sturen mij ook vaak berichtjes om te zeggen dat ze vinden dat ik knap werk lever en veel geduld heb. Dat is echt hartverwarmend om zulke reacties te krijgen.”

