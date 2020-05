Duitsers kopen tientallen flessen methanol in de Brico: “Daarmee kunnen 1,5 miljoen xtc-pillen gemaakt worden” Birger Vandael

14u47 0 Diepenbeek Op 14 november 2018 kochten twee Duitse dertigers een opvallend grote hoeveelheid van 22 flessen methanol aan bij de Brico in Diepenbeek. Een personeelslid meldde dat bij de politie, die het duo een halfuur later kon arresteren met 52 liter methanol in hun wagen. “Hiermee is het mogelijk om 1,5 miljoen xtc-pillen te maken”, klonk het in de correctionele rechtbank van Hasselt.

Het duo reed destijds rond in een huurwagen en was na de Brico nog bij een tweede winkel gepasseerd. De twee weigerden een verklaring af te leggen en DNA af te geven. De procureur was duidelijk in zijn betoog: “Zo’n grote hoeveelheid methanol kan dienen om drugs aan te maken. Er is geen enkele zinvolle reden waarom ze dat anders in België komen aankopen. Die hoeveelheid kan dienen voor de aanmaak van 1,5 miljoen xtc-tabletten. Ik vorder een jaar cel en 8.000 euro boete voor elk.”

De twee gaan toch voor de vrijspraak. Er wordt gewezen op het gebrek aan bewijs voor het produceren van drugs. Ook het deskundig verslag ontbrak volgens de verdediging.

Op 4 juni wordt het vonnis uitgesproken.