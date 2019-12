Diepenbekenaar krijgt vijf jaar cel met uitstel voor voortdurende bedreigingen: “Als je niet eerlijk bent, maak ik mama af” Birger Vandael

02 december 2019

12u36 0 Diepenbeek De correctionele rechtbank van Hasselt veroordeelt een 49-jarige man uit Diepenbeek tot een celstraf van vijf jaar met volledig uitstel voor het uiten van mondelingen bedreigingen ten aanzien van zijn 48-jarige ex uit Hasselt en zijn voormalige advocate. Zijn twaalfjarig zoontje moest het allemaal aanhoren.

De feiten speelden zich onder meer af op 24 januari 2018. De Diepenbekenaar hield zich duidelijk niet in ten aanzien van zijn zoon. De toen twaalfjarige jongen kreeg onder meer te horen dat zijn vader het huis zou verkopen en zijn mama zou afmaken als de jongen niet eerlijk of partijdig zou zijn. “De man doet zo’n uitspraken al lange tijd en is hierin zeer consequent", klonk het tijdens de behandeling bij de burgerlijke partij.

Later in het onderzoek bleef de veertiger bedreigingen rondstrooien. Zo vertelde hij zijn zoontje dat hij zijn vorige advocate zou afmaken als het dossier op de rechtbank ongunstig zou aflopen. In het verleden werd de Diepenbekenaar reeds veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij kreeg later een straatverbod van de familierechtbank en botste in 2017 op een nieuwe veroordeling.

Gevaar voor omgeving

De procureur beschreef de veertiger als een tikkende tijdbom. “Hij is een gevaar voor zijn omgeving. Ook aan de onderzoeksrechter en zijn eigen advocaat uit hij bedreigingen. Zo vertelt hij droogjes dat familiedrama’s ook hier kunnen plaatsvinden en hij daar gerust tot dertig jaar voor in de cel wil gaan.”

“Deze uitspraken zijn ingegeven door frustratie, woede en wanhoop en zijn moreel ten zeerste verwerpelijk temeer ze werden geuit ten aanzien van een minderjarige, kwetsbare zoon”, oordeelt de rechtbank in het vonnis.

De man zat een tijdje in voorhechtenis en moet zich nu houden aan strikte probatievoorwaarden. Zo moet hij de uitspraken inzake het omgangsrecht met zijn zoon respecteren en zich laten begeleiden voor zijn persoonlijkheidsproblemen. Aan de slachtoffers, zijn ex in eigen naam en als vertegenwoordiger van haar zoon, elk één symbolische euro schadevergoeding betalen.