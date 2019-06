Diepenbekenaar (37) kan belaging niet laten BVDH

05 juni 2019

Een dertiger uit Diepenbeek riskeert een celstraf van twee jaar nadat hij de afgelopen maanden verschillende personen belaagde. Beklaagde liep in het verleden al een veroordeling op voor gelijkaardige feiten, maar kan het klaarblijkelijk niet laten. De man viel vanaf oktober2017 zijn ex-partner, met wie hij tussen 2002 en 2004 een relatie had, aanhoudend lastig. Zo stuurde hij haar dreigende sms’en, stond hij ’s nachts aan haar woning en sprak hij berichten in op haar voicemail. “Ik wil over lijken gaan”, liet hij onder meer verstaan. Ook zijn nieuwe partner deelt enkele maanden later in de klappen. De vrouwen hopen dat de man hen met rust laat in de toekomst. De verdediging van de man suggereerde een aantal voorwaarden als alternatief voor een effectieve straf. Vonnis op 26 juni.