Diepenbeekse Thalia (14) waagt haar kans in The Voice Kids Emelie Wojcik

20 februari 2020

16u45 0 Diepenbeek In de derde aflevering van het VTM-programma ‘The Voice Kids’ doen opnieuw twaalf zangtalentjes een poging om de jury te overtuigen. Deze week laat de 14-jarige Thalia Severens uit Diepenbeek horen wat ze in haar mars heeft.

Thalia schreef zich in voor The Voice Kids omdat ze haar eigen leven nogal saai vond. Ze hoopt met haar deelname dan ook een groots avontuur te beleven. In de derde aflevering bezoeken An Lemmens en haar hondje Nando de Diepenbeekse zangeres in het hondenkapsalon van haar mama. Vervolgens probeert de stoere nachtegaal de jury te overtuigen met haar versie van ‘Talking To The Moon’ van Bruno Mars.

Naast Thalia, laten ook elf andere kandidaten vrijdagavond hun zangtalent horen aan de jury en het publiek. Zo ook de allerjongste kandidaat Jana Velo (8), die het aandurft om voor de K3'tjes hun eigen nummer ‘Pina Colada’ te zingen. Schattig!