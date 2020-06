Diepenbeekse burgemeester zal iconische snor scheren Birger Vandael

01 juni 2020

09u41 0 Diepenbeek De burgemeester van Diepenbeek Rik Kriekels (N-VA) zal binnenkort zijn iconische snor scheren. Dat is het resultaat van een weddenschap die hij aanging met zijn volgers op Facebook. Indien Kriekels 3.000 euro zou inzamelen ten voordele van de Diepenbekenaren in moeilijkheden, zou hij deze tegenprestatie leveren.

Kriekels zamelde afgelopen zondag 31 mei op zijn verjaardag geld in via vrije giften. “De opbrengst gaat enerzijds naar Sint-Vincentius, die voedselpakketten maakt voor Diepenbekenaren en anderzijds naar de Welzijnsraad die het verdeelt over Diepenbekenaren die het moeilijk hebben”, aldus de burgemeester.

Zondag bleek het nodige geld reeds ingezameld te zijn. “Dankzij jullie heb ik een schitterend verjaardagscadeau gekregen! Op het precieze bedrag is het nog even wachten tot dinsdag, wanneer alle stortingen binnen zijn. Wat ik wel al kan vertellen is dat de kaap van 3000 euro overschreden is. Dat wil zeggen dat de snor er vanaf gaat, maar vooral dat we heel veel Diepenbekenaren die het moeilijk hebben, hebben kunnen helpen!", reageert Kriekels.