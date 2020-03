Diepenbeekse Anouk (14) zingt klassieker in The Voice Kids Emelie Wojcik

05 maart 2020

In de vijfde aflevering van het VTM-programma ‘The Voice Kids’ doen opnieuw twaalf zangtalentjes een poging om de jury te overtuigen. Deze week laat de 14-jarige Anouk Keulens uit Diepenbeek horen wat ze in haar mars heeft.

Anouk is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Ze houdt van Slayer, Nirvana en metalmuziek. Haar alternatieve muzieksmaak kreeg ze van haar vader met de paplepel mee. Tijdens haar auditie kiest Anouk nochtans voor een rustiger nummer. Zo probeert ze de jury te overtuigen met haar versie van de klassieker ‘Let It Be’ van The Beatles.

Naast Anouk, laten ook elf andere kandidaten vrijdagavond hun zangtalent horen aan de jury en het publiek. Zo krijgt de 14-jarige Jen uit Vosselaar tijdens de laatste auditie ronde een verrassingsbezoekje van Ruth Beeckmans. Jen is namelijk een fervente drummer, maar daar kan ‘boze buurvrouw’ Ruth niet mee lachen!