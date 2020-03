Diepenbeeks evenementenbureau klaagt gebrek aan ondersteuning tijdens coronacrisis aan: “De horeca krijgt een tegemoetkoming, waar blijft die van ons?” Emelie Wojcik

24 maart 2020

16u59 0 Diepenbeek Door de coronacrisis mogen evenementen niet langer doorgaan. Daardoor zagen heel wat evenementenbureaus hun planning de laatste weken flink leeglopen. Zo ook Robby Vandereyt, zaakvoerder van het Diepenbeeks evenementenbureau Partyfun boy Kwadraad. “De horeca krijgt een tegemoetkoming, waar blijft die van ons?”, klink het bij de zaakvoerder.

Twee weken geleden organiseerde Partyfun by Kwadraad nog ‘Genk Showt’, een grootste modeshow om lokale handelaars te promoten. “Door corona is onze agenda van de ene dag op de andere gewoon leeg”, vertelt een teleurgestelde Vandereyt. “Ik besef dat het zware tijden zijn, maar momenteel verliezen wij enorm veel omzet en er is nog niet meteen sprake van een tegemoetkoming. Daarom nam ik het heft in eigen handen en schreef ik een brief aan Vlaams Minister van Werk Crevits (CD&V).”

In zijn brief vraagt Vandereyt meer duidelijkheid rond de ondersteuning voor de evenementensector. “Wij vragen om erkenning, duidelijkheid en steunmaatregelen, zoals dat reeds gebeurde voor de marktkramers. Alle markten werden immers afgelast en de hinderpremie werd uitgebreid. Maar ook alle evenementen gaan niet langer door. Toch werd er voorlopig nog niet gecommuniceerd over enige hinderpremies of overbruggingsrecht. Een snelle communicatie zou nochtans de schade voor onze sector kunnen beperken.”

Voorstel op tafel

“De minister beseft dat veel zelfstandige ondernemers en organisaties heel erg getroffen worden door de ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan”, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister Hilde Crevits. “Momenteel wordt er een voorstel uitgewerkt voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten geven.”

“Het blijft dus wachten tot dat voorstel volledig is uitgewerkt”, zucht Vandereyt. “Ondertussen zien wij de omzet van talloze beurzen, personeelsfeesten en optredens aan onze neus voorbij gaan. Ook de heropstart na de crisis zal niet gemakkelijk zijn. Weet je, een horecazaak maakt vanaf de eerste openingsdag meteen terug omzet. In de evenementensector heeft dat wel enkele maanden tot zelfs jaren nodig.”

“Ik vind het vooral vreemd dat evenementen verplicht worden afgeblazen, maar dat de evenementenbureaus niet verplicht moeten sluiten. Ach ja, gelukkig zijn al mijn werknemers momenteel economisch werkloos. Zij krijgen wel de nodige ondersteuning”, besluit Vandereyt.