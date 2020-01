Diepenbeek wil groene plekjes met elkaar verbinden EWH

21 januari 2020

18u28 0 Diepenbeek “Er is te weinig groen in het centrum!”, het is een veel gehoorde klacht bij het gemeentebestuur van Diepenbeek. En dus wil het huidige bestuur daar iets aan veranderen door onder andere de natuurrijke plekjes die Diepenbeek wel al heeft, met elkaar te verbinden via ‘groene’ ingrepen.

Het gemeentebestuur wil tegemoetkomen aan de klacht door deze ambtstermijn het centrum een leefbaar karakter te geven met behulp van allerlei groene ingrepen. “De bewering dat er weinig groen in het centrum is, klopt eigenlijk niet", zegt omgevingsambtenaar Christa Mebis. “Er is een inventaris gemaakt van alle groene plekken, pleintjes en open ruimtes in de dorpskern, en dat is wel degelijk een lijst van 35 spots geworden. Wel is het zo dat die groene spots niet altijd goed zijn ingericht waardoor ze visueel te weinig opvallen, en hun mogelijkheden te weinig worden benut.”

Om de zichtbaarheid van de natuurrijke plekken te vergroten, zal gezorgd worden dat de spots beter met elkaar in verbinding staan. “We willen zogenaamde “groene stapstenen” tussen die plekken realiseren.”, zegt Michiel Vanlangenaeker, ambtenaar lokale economie en toerisme. “We willen een beetje terug de sfeer oproepen van de tijd van ‘Onze Streutsjes’, toen je in het dorp naar hartenlust kon wandelen tussen al die mooie gezellige plekken.”

Kleine ingrepen

Volgens Vanlangenaeker kan je met kleine ingrepen al veel bereiken. “Zo staat er voor de begraafplaats in de Wijkstraat een prachtige bomenrij die sinds enkele maanden meer uitnodigt om even langs te wandelen. Je kan er nu namelijk vanuit de Toekomststraat via het nieuw aangelegde trapje stappen en dan over de aangelegde stapstenen in het gras doorwandelen, tot aan de ingang van de begraafplaats.” Maar ook grotere verbindingen staan op de planning. Zo moet het centrum in contact komen te staan met de parken, speeltuinen, bossen en waterwegen net buiten het centrum en mag ook de verbinding met het Demerstrand niet vergeten worden in het plan.

In totaal werden 69 aanbevelingen geformuleerd werden om plekken en pleinen in de dorpskern beter en groener in te richten, en om ze beter met elkaar te verbinden. Het gemeentebestuur voorziet alvast budgetten voor het plan. In de loop van volgende jaren zullen een aantal van de aanbevelingen concreet in uitvoering gaan.