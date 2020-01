Diepenbeek opent weldra eerste fietsstraat EWH

23 januari 2020

17u40 0 Diepenbeek In Diepenbeek zijn de plannen voor de inrichting van de allereerste fietsstraat in de gemeente goedgekeurd. Fietsers op de verbinding Rooierheidestraat-Patersstraat-Ginderoverstraat krijgen weldra dus voorrang. Al is het wel even wachten tot de weersomstandigheden gunstig genoeg zijn om de signalisatie in de betrokken straten aan te passen.

De fietsstraat loopt via de verbinding Rooierheidestraat-Patersstraat-Ginderoverstraat tot aan het kruispunt met de Bewel (Beschermde Werkplaatsen Limburg, red.) om de Boudewijnlaan (N702) op te rijden. Vanaf dat kruispunt en vanaf Uitvaarcentrum Jorissen in de Kempenstraat starten eenrichtingsfietspaden. Tussen het uitvaartcentrum en de fietsstraat volgt aansluitend een dubbelrichtingsfietspad langs Patersbos.

Volgens schepen van omgeving Hugo Leroux (Groen) is de verbinding die binnenkort een fietsstraat zal worden, een populaire plek voor fietsers. “Op deze weg ligt zowel een kleuterschool als een ontmoetingscentrum", aldus Leroux. “Dat brengt natuurlijk heel wat fietsers met zich mee. Het is positief dat we met de invoering van de fietsstraat hun veiligheid kunnen verhogen.”

Weersomstandigheden

De inrichting van de fietsstraat stond normaal gezien al begin dit jaar op de planning. “Maar het is helaas nog niet gelukt om de fietsstraat officieel te maken”, zegt Leroux. “De weersomstandigheden laten het momenteel namelijk niet toe om de gepaste signalisatie op het wegdek aan te brengen. Denk hierbij aan de pictogrammen die aanduiden dat het om een fietsstraat gaat. Van zodra het minder wintert, kunnen de nodige werken getroffen worden.”