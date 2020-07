Diepenbeek krijgt eerste ecotunnel van Limburg Emily Nees

23 juli 2020

11u56 0 Diepenbeek De tunnel in de brugstraat, onder de E313, wordt binnenkort in een nieuw jasje gestoken. Het gemeentebestuur van Diepenbeek zal samen met Natuurpunt Diepenbeek en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren de bestaande tunnel omvormen tot een gecombineerde ecotunnel, waar zowel doorgang van verkeer als van wilde dieren mogelijk is.

“We merken dat de autostrade nog steeds een barrière vormt voor wilde dieren. Daarom hebben we samen met de provincie gekeken waar zogenaamde natuurverbindingen mogelijk zijn. Zo zijn we terechtgekomen bij de tunnel in de brugstraat, waar het lokaal verkeer erg beperkt blijft”, legt Joke Rymen van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren uit.

“Het vormt ook een verbinding tussen de natuurgebieden Misenbergbeek en Galgebeek. De doorgang onder de brug is ook aan weerszijden twee meter breed, wat mogelijkheden biedt om er een ecotunnel van te maken.”

Wilde dieren

“Gemotoriseerd verkeer blijft mogelijk, maar aan weerszijden worden ook onverharde stroken voorzien waar de dieren kunnen passeren. Ook de verlichting in de tunnel wordt diervriendelijk. Er komt een afscheiding, zodat de dieren zich veilig kunnen verplaatsen.”

Het gaat dan om verschillende soorten wilde dieren. “We hopen vooral dat de das zijn weg vindt naar hier, zodat het beest zich ook naar het noorden van onze provincie kan verplaatsen. Maar ook kleinere zoogdieren kunnen er langs. Denk daarbij aan reeën, egels, konijnen, hazen en kippen. We mikken ook op de amfibieën, zoals padden, en tot slot vleermuizen. Uit onderzoek blijkt dat hier in de regio verschillende soorten vleermuizen rondvliegen. Maar de breedte van de autostrades bemoeilijk het overvliegen voor hen, aangezien zij gebruikmaken van een sonar.”

Buurtbewoners

“We vragen ook aan de buurtbewoners om te helpen met het verhogen van de lokale biodiversiteit. Dat kunnen ze doen door bijvoorbeeld hagen en bomen te planten in hun eigen tuin, zodat de omgeving nog natuurlijker wordt. De provincie staat dan in voor de kosten. Mensen die interesse hebben, mogen vrijblijvend met ons contact opnemen door te mailen naar info@rlhv.be.”

De werken aan de tunnel starten vermoedelijk tijdens de winter. Het project zal klaar zijn tegen mei 2021.