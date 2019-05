Diepenbeek gaat experimenteren met fietsstraten, woonerven en voetgangerszones Toon Royackers

31 mei 2019

17u11 0 Diepenbeek Diepenbeek gaat experimenteren met fietsstraten, woonerven en enkele voetgangerszones. Dat staat in het actieplan verkeersveiligheid van de gemeente. Schepen van mobiliteit Hugo Leroux (Groen) liet het plan opstellen naar aanleiding van het ondertekenen van het ‘Save charter’ van Ouder van Verongelukte Kinderen. Al wil de schepen nog een stapje verder gaan om vooral de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren.

“De verkeersveiligheid in de gemeente zal al verbeteren als het spartacusplan wordt uitgevoerd,” aldus schepen van mobiliteit Hugo Leroux. Dat plan voorziet de bekende sneltram tussen Hasselt en Maastricht. In de praktijk worden daardoor alle overwegen in de gemeente afgesloten, en op enkele plaatsen vervangen door bruggen en tunnels. Net die overwegen zorgden in het verleden vaak voor ernstige ongevallen. “We zijn verder gezegend met gevaarlijke wegen, zoals bijvoorbeeld ook de E313 en de Boudewijnlaan die door het Vlaams Gewest beheerd worden. Gelukkig zijn al enkele ingrepen gebeurd. Maar dat wil niet zeggen dat we als gemeente niets kunnen doen aan onze eigen wegen.”

Fietsstraten, voetgangerszones en woonerven

Net als verschillende steden wil Diepenebeek daarom werk maken van fietsstraten. In de praktijk komen de Varkensmarkt en de Kloosterstraat in het centrum daarvoor in aanmerking. Maar ook de Rooierheidestraat en de Heidestraat in de wijk Rooierheide ziet de gemeente graag ingericht als fietsstraat. Met verkeersborden en signalisatie op de weg wordt dan duidelijk gemaakt dat de fietser baas is, en dat automobilisten hen niet meer mogen inhalen. “Het plan moet nog uitgewerkt worden, maar het is onze ambitie om er deze legislatuur werk van te maken. Voor het Servaasplein, een deel van het Marktplein en de doorsteek naar het Streutje wordt onderzocht of ze volledig ingericht kunnen worden als voetgangerszone. Daarnaast wil de gemeente enkele straten inrichten als woonerven met een maximumsnelheid van twintig kilometer per uur. Het gaat dan om Steenakkerstraat, de Weidestraat, het Binnenveld, de Kogelstraat en de Kloosterstraat.

Kruispunten herinrichten en fietsenoversteken

“Het gaat om maatregelen die vrij eenvoudig met signalisatie uitgevoerd kunnen worden,” aldus schepen Hugo Leroux. “Andere plaatsen vragen om een meer ingrijpende herinrichting. Maar we willen ze in ons actieplan even goed aanpakken.” Zo is het kruispunt van de Havenlaan net ten noorden van de sluis nog te gevaarlijk voor de vele schoolgaande jeugd richting Bokrijk. Dat vraagt om een beveiligde fietsoversteek. Hetzelfde probleem stelt zich aan het kruispunt van de Netelbroekstraat met de Kruisstraat. Aan de Ginderoverstraat zorgt het wildparkeren dan weer voor gevaarlijke situaties voor de fietsers. Op het kruispunt van de Kloosterstraat met de Europalaan wil de gemeente voorkomen dat automobilisten nog de bochten afsnijden.