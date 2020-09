Diepenbeek draait kraan open voor gratis grondwater ter hoogte van Paul Piperslaan: “Van bouwputten naar blauwe goudmijnen” Giulia Latinne

08 september 2020

10u03 0 Diepenbeek Vanaf deze week maken buurtontwikkelaar Matexi en Werfwater het mogelijk voor inwoners van Diepenbeek, gemeentediensten en plaatselijke landbouwers om gratis grondwater te tappen op de bouwwerf ter hoogte van de Paul Piperslaan. Daar pompt Matexi tijdelijk grondwater op om alsnog de nieuwe duurzame buurt met 16 woningen en 24 appartementen rond een groene parkzone te realiseren in droge omstandigheden.

Op wandelafstand van het centrum Lutselus in Diepenbeek werkt buurtontwikkelaar Matexi op dit moment hard aan de realisatie van een nieuwe woningbuurt. Zo zullen er binnenkort 11 woningen, 5 vrije bouwgronden en 2 kleinschalige appartementsgebouwen van telkens 12 appartementen bijkomen. De nieuwe woningen worden daarnaast ook omringd met een groene parkzone van 3.000 m² als rust- en ontmoetingsplek. Om de bouwwerken alsnog in droogte te realiseren, pompt Matexi tijdelijk grondwater op dat ook de inwoners van Diepenbeek, gemeentediensten en plaatselijke landbouwers mogen gebruiken.

“Het nuttig hergebruik van grond- of regenwater is een belangrijk onderdeel van het Diepenbeekse klimaatplan”, benadrukt burgemeester Rik Kriekels (N-VA). “Op die manier kunnen we met dit nieuwe pilootproject een deel van ons klimaatplan effectief realiseren.”

Blauwe goudmijnen

Hoewel Diepenbeek met dit project zijn kraan opendraait, waarschuwt de stad dat het water te veel ijzer bevat om het te drinken, te gebruiken tijdens het koken of om in te baden. “Het bemalingswater is wél getest en bruikbaar om planten en grasvelden te besproeien”, benadrukt Sven Van Roy van Werfwater. “Zo kunnen we samen één van de meest levensnoodzakelijke producten recupereren, opnieuw in omloop brengen en de heersende droogte overwinnen.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is alvast enthousiast over het project. “Water is tegenwoordig ons blauwe goud. De Vlaamse regering wil Vlaanderen met haar Blue Deal weerbaarder maken tegen droogte en dat vergt inspanningen van de overheid, van de industrie, van de landbouw, van projectontwikkelaars, kortom: van iedereen. Dat Limburg nu het voortouw neemt om bemalingswater uit bouwputten zinvol te gebruiken, kan hopelijk anderen inspireren om hetzelfde te doen. Zo maken we van bouwputten blauwe goudmijnen”, aldus Demir.

Vanaf vanaf vandaag tot eind november kunnen inwoners, groendiensten of plaatselijke landbouwers tussen 8u en 18u via de kraan grondwater tappen aan de Paul Piperslaan. Daar wordt het grondwater verzameld in een buffercontainer met aan de straatzijde enkele kranen.