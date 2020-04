Diepenbeek bestelt 20.000 mondmaskers voor inwoners Emelie Wojcik

24 april 2020

17u31 2 Diepenbeek Het gemeentebestuur van Diepenbeek heeft 20.000 herbruikbare mondmaskers besteld om uit te delen aan de Diepenbekenaren. “Hoewel we volledig achter de Limburgse groepsaankoop staan, willen we toch op zeker spelen”, zegt burgemeester Rik Kriekels.

De maskers bestaan uit drie lagen en kunnen tot wel vijftig keer gewassen worden. “Met onze bestelling van 20.000 masker kunnen we elke inwoners van één masker voorzien”, zegt Kriekels. “Voorlopig willen we iedereen van een masker voorzien. Maar mocht de Veiligheidsraad adviseren dat kinderen onder zes jaar geen baat hebben bij het masker, zullen we een leeftijdsgrens instellen. Toch gaan we daar op dit moment niet van uit. Zodra de maskers geleverd worden, gaan de mensen van De Wroeter ermee aan de slag om ze te verdelen onder de Diepenbekenaren.”

Eerder deze week klonk vanuit de Limburgse gemeenten nog het signaal dat de mondmaskers in groep aangekocht zouden worden. “Begrijp me niet verkeerd, Diepenbeek staat volledig achter die groepsaankoop”, zegt Kriekels. “Maar de interne druk werd te groot. Zowel het gemeentebestuur als de inwoners begonnen zich vragen te stellen. Bij zo’n groepsaankoop kan het immers lang duren vooraleer de mondmaskers geleverd worden. Zo worden onze mondmaskers binnen vijf dagen geleverd en duurt de levering van een groepsaankoop tot wel acht dagen. Wij willen op zeker spelen, de gezondheid van de inwoners gaat voor.”