Diepenbeek belooft aan ouders van verongelukte kinderen een verkeersveiligere gemeente Toon Royackers

28 mei 2019

19u40 2 Diepenbeek Schepen van mobiliteit Hugo Leroux (Groen) en burgemeester Rik Kriekels (N-VA) van Diepenbeek hebben dinsdag het ‘Save’ charter van Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekend. Die vereniging wil gemeenten aanzetten om onze wegen veiliger te maken.

Diepenbeek is daarmee de 108ste gemeente in Vlaanderen die het bewuste charter ondertekend. Enkele ouders die een kind verloren hebben bij een tragisch ongeval in de gemeente, waren daarbij aanwezig. “Het is gewoon het ergste wat je als ouder kan overkomen,” vindt schepen Hugo Leroux. “Ik kijk bijvoorbeeld vaak naar dat ‘save’ bordje van Eline langs de weg naar Hasselt. Zij is maar 19 jaar mogen worden. Het zet je aan om veiliger te rijden. We hebben hier in Diepenbeek veel grote wegen zoals de E313 en de beruchte N702 Boudewijnlaan. De vele spoorwegovergangen hebben helaas eveneens voor zware ongevalen gezorgd. Die overwegen gaan gelukkig verdwijnen als het spartacusplan wordt uitgevoerd. Maar we hebben zelf ook een actieplan om onze gemeentewegen veiliger te maken. Zo gaan we aantal fietsoversteken beter beveiligen.”