Deze examenperiode geen blokbar in studentenstad Diepenbeek Emelie Wojcik

26 mei 2020

16u19 0 Diepenbeek Met de examens in het verschiet nemen steeds meer steden en gemeenten het initiatief om de blokkende student op te vangen in blokbars. Studentenstad Diepenbeek voorziet dit jaar dan weer geen openbare studieplek voor haar studenten. “We betreuren de beslissing, maar het is gewoon niet wettelijk”, klinkt het bij de gemeenteraad.

“Een gemiste kans”, klinkt het bij gemeenteraadslid Mariska Claesen van PUUR-Diepenbeek. “Veel studenten bevinden zich in een thuissituatie waarbij het niet altijd gemakkelijk is om rustig te studeren, zeker niet nu jongere broers of zussen ook veel thuis zijn. Als universiteitsgemeente bij uitstek vinden we dat de Diepenbeekse student ook opnieuw terecht moet kunnen in hun blokbar. Weliswaar onder strenge voorwaarden: met voorinschrijvingen, streng toezicht en afstands- en hygiënemaatregelen.” Maar de Diepenbeekse gemeenteraad besloot om niet op het voorstel in te gaan.

Volgens burgemeester Rik Kriekels (N-VA) is de opening van de Diepenbeekse blokbar momenteel niet wettelijk. “Door de coronacrisis mogen we op dit moment de culturele centra niet openen. Jammer, want laat GC de Plak nu net de plek zijn waar we al jaren onze succesvolle blokbar organiseren. Bovendien gaven de begeleiders van de blokbar, zelf studenten, aan dat ze een coronaveilige blokbar onmogelijk konden organiseren. Er zou te veel controle uitgevoerd moeten worden en dan zouden ze zelf weinig kunnen studeren.”

Blokbar op school

“Om het gemis van de blokbar deels op te vangen, hebben we de lokale universiteit en hogescholen aangesproken”, zegt Kriekels. “Zij gaven aan dat ze de meeste ruimtes nodig hebben voor de organisatie van de examens. Natuurlijk nemen ze hier en daar wel initiatieven, maar die moeten vooral studenten in probleemsituaties van een studieplek voorzien. Meer kunnen we op dit moment helaas niet doen voor de studenten.”