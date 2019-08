Derde hittegolf in Limburg is een feit Dirk Selis

26 augustus 2019

15u27 2 Diepenbeek Vandaag klommen de maxima tot 30,4 graden in Diepenbeek. Daarmee is de derde hittegolf dit jaar in Limburg een feit. “En dat is uitzonderlijk”, zegt de weerman van TV-Limburg Lenn Melotte. “In Limburg worden er steeds hogere temperaturen gemeten omwille van de zandgrond met als episch centrum Hechtel-Eksel. Zand houdt de warmte langer vast.”

Zaterdag topte het kwik op 30 graden in Diepenbeek. Gisteren deed de zon daar nog een kleine schepje bovenop met 30,4 graden in Diepenbeek. “Daarmee is de derde Limburgse hittegolf van het jaar beklonken”, becijfert Melotte. In Ukkel moeten ze nog een dag wachten. “Zaterdag noteerde het KMI er nog geen vereiste 30 graden om van een derde landelijke hittegolf te kunnen spreken.”

Drie hittegolven in een zomer zijn uitzonderlijk. Enkel in 2016 was er sprake van in sommige delen van Limburg. De afgelopen twee jaar maakten we er landelijk telkens twee mee. Intussen is het al van 2014 geleden dat het KMI een jaar zonder hittegolf in Ukkel noteerde. Nooit eerder maakten we zelfs vijf opeenvolgende jaren mee met 25 graden gedurende vijf dagen achter elkaar met daarbij drie uitschieters van 30 graden en meer. In de jaren 60 en 80 noteerde het KMI in Ukkel zelfs geen enkele hittegolf. Zeer uitzonderlijk dus.

Morgen is zo goed als zeker de rest van Vlaanderen aan de beurt: ook daar zal dan de derde hittegolf van het jaar opgetekend worden.