Camera’s en GAS-boetes in de strijd tegen... ratten EWH

18 november 2019

17u23 0 Diepenbeek Het Lutselusplein in Diepenbeek kampt al enige tijd met een rattenprobleem. Om dat op te lossen, gaan politie en gemeente nu mobiele camera’s ophangen en GAS-boetes uitdelen. Op die manier willen ze bewoners van het plein ontmoedigen om hun huisvuil te laten rondslingeren. De oorzaak van het probleem zou immers achtergelaten huisvuil zijn.

De ratten op het Lutselusplein worden aangetrokken door huisvuil. “Op het plein staan vaak vuilzakken vol afval en etensresten”, zegt Dorien Baens van Politie Limburg Regio Hoofdstad. “Buurtbewoners zetten de zakken te vroeg buiten of laten ze staan hoewel ze niet geledigd of opgehaald zijn. Dat lokt natuurlijk ratten.”

Om het rattenprobleem op te lossen, hangt de gemeente mobiele camera’s op het plein. “Op die manier kan de politie de beelden bekijken en controleren of de bewoners hun afval al dan niet op het juiste moment buiten zetten”, zegt burgemeester Rik Kriekels (N-VA). “Bewoners die zich niet aan de afspraken houden, mogen een GAS-boete verwachten.”

Rattenvergif

Er zijn in het verleden al heel wat maatregelen genomen om de rattenplaag tegen te gaan. “Twee tot drie jaar geleden hebben we er samen met de politie en buurt al eens een infosessie over gehouden”, aldus Kriekels. “Maar de ratten zijn nog steeds aanwezig. Ook een brief aan de buurt en rattenvergif hebben het probleem niet volledig opgelost.”

Camera’s en GAS-boetes lijken daarentegen wel te werken. “We hebben eerder al eens camera’s geïnstalleerd”, zegt Baens. “Op basis van de beelden die we toen te zien kregen, deelden we een tiental GAS-boetes uit. Er kwamen toen een stuk minder klachten over ratten binnen, waarschijnlijk omdat buurtbewoners hun huisvuil niet langer lieten rondslingeren.” Kriekels vult aan: “Het is jammer dat we de buurt moeten controleren met camera’s, maar dat lijkt voorlopig de enige oplossing.”