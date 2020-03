Buurtbewoners leggen bloemen voor verongelukte mama van The Voice Kids-deelneemster: “Ze mag niet opeens vergeten worden” Marco Mariotti

07 maart 2020

17u48 5 Diepenbeek Het overlijden van Melanie Taildeman (42) - de mama van The Voice Kids-deelneemster Anouk Kellens - heeft ook ingehakt bij de lokale gemeenschap. Twee wijkbewoonsters lanceerden de oproep om bloemen te leggen op de plaats van het ongeval. “Nu het wegdek hersteld is, mag ze niet opeens vergeten worden", klink het.

Rond 6.45 uur vrijdagmorgen reed Melanie Taildeman (42) op haar scooter over de Alfons Jeurissenstraat in Diepenbeek. Daar ging het mis toen ze op de signalisatie botste. De afrastering stond er opgesteld rondom een stukje wegdek dat nog niet helemaal gedicht was na eerdere werken.

Melanie is de mama van The Voice Kidsdeelneemster Anouk (14). Ze merkte de afrastering mogelijk te laat op en kwam zwaar ten val. “We vinden het frappant dat het wegdek nu rap hersteld is, en dat alles is weggehaald”, vertellen initiatiefneemsters Evy Broeders (31) en Nathalie Morrier (25) uit de buurt. “Nu weet niemand wat hier gebeurd is als je langsrijdt. Bloemen neerleggen is het minste wat we kunnen doen. Het is een heel spijtig ongeval, we zijn er niet goed van. Haar gedenken en er even bij stilstaan is het minste wat we kunnen doen.”

Nog geen halve dag na haar overlijden en de vaststellingen van een verkeersdeskundige van het parket, kwam de verantwoordelijke aannemer het bewuste ‘gat’ dichten met klinkers. Ook de afrastering werd weg gehaald, waardoor de rijbaan weer volledig vrij is. De bewuste aannemer is zelf ook bijzonder aangeslagen en spreekt over een samenloop van omstandigheden.

Het wegdek zou vrijdagochtend normaal hersteld worden, maar de werkmannen moesten naar een andere dringende interventie. De put in kwestie was al gedicht, enkel het wegoppervlak moest nog hersteld, maar dat werd uitgesteld door het vele regenweer.

Dat er nu tijdelijk klinkers in de plaats liggen en de volledige omheining is weggehaald lokt een dubbel gevoel uit bij velen.