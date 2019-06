Bio-incubator in Diepenbeek krijgt Digital Health House LRM, BioVille en PXL laten de zorgsector experimenteren met hoogtechnologische toepassingen Dirk Selis

17 juni 2019

16u14 0 Diepenbeek BioVille, de bio-incubator gelegen op de universitaire campus in Diepenbeek, krijgt een Digital Health House. In deze experimentele ruimte ligt de focus op e-Health en de verdere digitalisering in de zorgsector. Het Digital Health House wil de verschillende partners in de zorgsector samenbrengen op BioVille om verder te bouwen aan de (digitale) gezondheidszorg. De initiatiefnemers zijn de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, Hogeschool PXL en BioVille.

Het Digital Health House moet vanaf 2020 een verzamelplaats worden voor initiatieven in de gezondheidszorg. De ruimte heeft een unieke infrastructuur en zal terug te vinden zijn op de eerste verdieping in BioVille. Met de focus op e-Health, een opleidings- en exporuimte, clean rooms, demozones, break out- en kantoorruimtes is het de ideale plaats om bedrijven, zorgcentra en onderzoeksinstellingen samen rond de tafel te krijgen. Met het Digital Health House krijgen de verschillende stakeholders een plaats waar ze fysiek kunnen samenkomen, werken, experimenteren en de theorie kunnen testen in de praktijk. “Innovatie en groei zijn een absolute prioriteit voor LRM, ook in de zorgsector. Deze nieuwe hub is een logische stap voor BioVille om de site nog toegankelijker te maken en verder te ontwikkelen, niet alleen voor start-ups in de incubator, maar voor alle relevante spelers in de zorgeconomie”, zegt Tom Vanham, CEO LRM.

Tele-monitoring

Het delen van expertise en de verschillende partijen samenbrengen is één van de pijlers van het Digital Health House. Zo wordt er stevig ingezet op de koppeling tussen ziekenhuizen, bedrijven en de patiënt of de burger zelf. “Er is al ontzettend veel mogelijk met nieuwe technologieën. Het komt er nu op aan om concrete toepassingen te ontwikkelen die een meerwaarde betekenen voor patiënten, zorgbedrijven en instellingen”, zegt Katleen Vandersmissen, Head of Health & Care bij LRM. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van tele-monitoring waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen of toepassingen waarbij artsen de risico’s van bepaalde operaties beter kunnen inschatten.”

Blockchain en artificiële intelligentie

Één van die concrete acties is de ontwikkeling van een platform dat zorgbedrijven en -instellingen laat experimenteren met de mogelijkheden van blockchain en artificiële intelligentie in hun dagelijkse werking. De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, de Hogeschool PXL en BioVille zetten hun schouders onder dit project met steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). “De mogelijkheden in de zorgsector op vlak van digitalisering zijn enorm en de nood wordt ook steeds groter om de nieuwste toepassingen effectief in te zetten. Denk aan patiënten die hun eigen zorgbudget kunnen beheren via blockhain technologie, of een moeder die wil controleren wanneer haar dochter voor het laatst een vaccinatie kreeg voor tetanus”, besluit Vandersmissen.