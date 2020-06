Bestuurder rijdt 180 km per uur op beruchte gewestweg in Diepenbeek MMM

02 juni 2020

18u20 2 Diepenbeek De politie Limburg Regio Hoofdstad kon tijdens een controle een bestuurder betrappen met een snelheid van maar liefst 180 km per uur. De maximale snelheid is over bepaalde delen 90 en 120 kilometer per uur.

Aan de Boudewijnlaan in Diepenbeek wordt vaker gecontroleerd op hoge snelheid. Er gebeurden in het verleden dan ook al vaak zware ongevallen met soms een dodelijke afloop. Dat de weg vier baanvakken heeft en grotendeels rechtdoor loopt, is voor veel bestuurders verleidelijk om toch sneller te rijden dan toegelaten.

De bestuurder zal zich voor de politierechtbank mogen verantwoorden voor zijn rijgedrag.