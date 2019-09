Bestuurder onder invloed valt in slaap in het midden van de weg Toon Royackers

03 september 2019

10u10 0 Diepenbeek De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad is afgelopen donderdag opgeroepen door getuigen, die een een bestuurder zagen slapen in het midden van de weg. Hij lag in zijn auto op de Lutselusstraat in Diepenbeek. Met zijn wagen had hij kennelijk ook al wat brokken gemaakt.

Uit een controle bleek dat de 33-jarige man uit Diepenbeek onder invloed was van drugs. In zijn wagen vonden agenten nog meer drugs terug. Eerder die ochtend had hij aan de Gouverneur Roppesingel in Hasselt al twee auto’s geramd. Aan en in de Kapelstraat in Diepenbeek had hij een verkeersgeleider omver gereden. Niemand raakte gewond, maar telkens pleegde hij wel vluchtmisdrijf. De politie stelde daarom de nodige PV’s op. Bovendien werd de bestuurder eveneens verdacht van diefstal van een motorfiets in Borgloon. Bij een huiszoeking in Diepenbeek konden speurders de motor inderdaad terugvinden. Die werd intussen weer bezorgd aan de eigenaar. De 33-jarige man uit Diepenbeek is intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter en bleef aangehouden.