Bange tijden voor iedereen: dieven gaan lopen met AED-toestel en mondmaskers Birger Vandael

22 maart 2020

13u03 0 Diepenbeek Afgelopen zaterdag werden er in Diepenbeek drie diefstallen vastgesteld. De dieven toonden dat het momenteel voor iedereen bange tijden zijn. Ze gingen niet lopen met de gebruikelijke juwelen of elektronica, wel met een AED-toestel en mondmaskers.

De eerste diefstal werd ‘s morgens om 7 uur al vastgesteld in de Nieuwstraat. Hier ging het louter om een poging, want de dieven slaagden er niet in zich toegang te verschaffen tot een winkelpand. In de namiddag pleegden dieven een braak op een deur van een gebouw in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Hier gingen ze aan de haal met een som geld, een beamer en mondmaskers. Om 18.15 uur was er een diefstal in de Wasserijstraat waarbij een AED-toestel werd ontvreemd.