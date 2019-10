Auto rijdt van helling af: bestuurster gewond RTZ

18 oktober 2019

18u36 0 Diepenbeek Op de Universiteitslaan in Diepenbeek is donderdagavond een bestuurster geslipt. Het ongeval gebeurde omstreeks half twaalf, net voorbij de brug naar de Bewel.

De vrouw verloor er de controle over haar wagen, die vervolgens begon te slingeren en in de berm schoof. Haar wagen gleed nog de helling af, en kwam zo in een lager gelegen weiland terecht. Brandweerpost Hasselt werd opgeroepen, maar de vrouw bleek niet gekneld te zitten. De 71-jarige Raymonde W. uit Hasselt werd wel gewond naar het ziekenhuis gebracht. Gespecialiseerde takeldiensten kwamen ter plaatse om haar wagen weer naar de rijbaan te tillen.