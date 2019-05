Auto over de kop na botsing met truck op E313 in Diepenbeek Toon Royackers

23 mei 2019

18u31 1 Diepenbeek Op de E313 in Diepenbeek ter hoogte van de snelwegparking botsten donderdagnamiddag een auto en een truck. Het ongeval gebeurde omstreeks 15.45 uur in de richting van Bilzen.

De auto knalde tijdens het invoegen achterop de vrachtwagen en ging vervolgens nog over de kop. Ondanks de ravage kon de bestuurder eerder met lichte verwondingen uit het wrak kruipen. Door de klap waren de twee rijstroken van de E313 tijdens de avondspits even versperd. Het verkeer kon wel stapvoets voorbij over de pechstrook en takeldiensten kregen de rijbaan gelukkig snel weer vrij. Tegen half vijf kon de file daarom geleidelijk aan weer oplossen.