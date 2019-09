Auto belandt in veld RTZ

03 september 2019

Op de Universiteitslaan (N702) in Hasselt is maandagavond omstreeks 18 uur een bestuurder geslipt. Zijn wagen gleed de berm in, knalde daar tegen de vangrails en enkele signalisatieborden, om vervolgens tot stilstand te komen in een veld. Louis J. (25) uit Lanaken liep bij de klap verwondingen op.