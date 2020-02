Archeologen onthullen vondsten aan Diepenbeekse overwegen EWH

05 februari 2020

15u37 0 Diepenbeek Bij de werken aan de overwegen in Diepenbeek zijn archeologen sinds eind 2019 bezig met opgravingen. Momenteel hebben ze al materiaal en grondsporen van verschillende periodes gevonden. Vooral de zones aan de Nierstraat en de Molenstraat blijken een zeer rijk archeologisch verleden te hebben.

BAAC Vlaanderen, de Vlaamse organisatie voor Archeologie en Bouwhistorie, heeft langs de Diepenbeekse overwegen al sporen uit de steentijd, metaaltijden, Romeinse tijd, de middeleeuwen en de Tweede Wereldoorlog gevonden. “Op de sites rond de overwegen in Diepenbeek hebben we heel wat sporen en vondsten uit verschillende periodes teruggevonden", zegt archeologe Sarah Linten. “Alle sporen hebben we aangeduid met oranje kaartjes of krassen in de bodem."

Momenteel hebben de archeologen de helft van de in totaal 2,4 hectare doorzocht. De vondsten zijn alvast de moeite waard. Zo vond het archeologenteam onder andere scherven uit de bronstijd, een maalsteen om graan te malen uit de Romeinse tijd en sporen van loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. Bovendien wezen sporen zoals bijvoorbeeld afvalkuilen en muurresten op de aanwezigheid van woningen in de bronstijd, Romeinse tijd en middeleeuwen. “Door de nabije aanwezigheid van de Demer en haar vruchtbare bodem moet het hier vroeger ideaal geweest zijn om te settelen", aldus Linten. “Zo zie je maar, het was vroeger al aangenaam vertoeven in Diepenbeek, en nu nog steeds", vult burgemeester Rik Kriekels (N-VA) de archeologe aan.

De opgravingen en vondsten zullen naast de standaardrapportage en opslag, die in samenwerking met het Gallo-Romeins Museum van Tongeren verloopt, ook educatief gebruikt worden.