770 jongeren nemen deel aan fysieke infodag UCLL: “Een online infodag is niet hetzelfde als eens kunnen binnen wandelen” Emily Nees

05 september 2020

17u05 5 Diepenbeek Hogeschool UCLL heeft zaterdag 770 toekomstige studenten in Genk, Diepenbeek en Hasselt ontvangen. Tijdens de infodag konden de studiekiezers samen met één lid van hun bubbel in een van de campussen kennismaken met het gebouw, de docenten en oud-studenten. “Als de studenten en docenten elkaar al eens fysiek kunnen ontmoeten, is het ijs misschien sneller gebroken”, zegt leerkracht Communicatie Cindy Lossignol.

Zaterdag om 9 uur stroomden de eerste jongeren toe in de Limburgse campussen van UC Leuven-Limburg. De hogeschool mocht uiteindelijk 770 potentiële studenten ontvangen in Genk, Diepenbeek en Hasselt. Jongeren konden er gedurende één uur de docenten en personeelsleden ontmoeten in de omgeving waar ze binnenkort misschien gaan studeren.

Velen willen eerst eens de sfeer van de campus opsnuiven voor ze zich inschrijven Marc Vandewalle, algemeen directeur van UCLL

De interesse was groot. “Er zijn dan ook heel wat jongeren die nog niet op de campus geweest zijn”, legt Marc Vandewalle uit, algemeen directeur van UCLL. “Bovendien is een online infodag niet hetzelfde als eens kunnen binnen wandelen. Velen willen eerst eens de sfeer van de campus opsnuiven voor ze zich inschrijven.”

“Ik heb nog een jaartje om mijn keuze te maken en weet nog niet goed welke weg ik wil inslaan”, legt Joyce Bollue (17) haar komst uit. “Op de website vind ik de informatie niet altijd even duidelijk, vandaar dat ik naar de campus in Diepenbeek ben gekomen. Het is dan ook fijn om de mensen van UCLL eens te ontmoeten en hen over hen passie te horen praten. Nu heb ik ook echt een goed gevoel bij de school.”

IJs breken

“Ik denk dat de studiekiezers er inderdaad nood aan hebben om een gezicht te kunnen plakken op hun toekomstige docenten”, meent Cindy Lossignol, coördinator van de afstudeerrichting rechtspraktijk en leerkracht Communicatie. “Wie zijn de lectoren? Hoe ziet het gebouw eruit? Hoe is de sfeer Dat zijn toch zaken die studiekiezers zich afvragen.”

“Dat er uiteindelijk zo veel mensen zouden komen, had ik niet verwacht, maar wel gehoopt. Zelf vind ik het ook fijn om onder de mensen te komen. Ik kijk dan positief naar het komende schooljaar. Het zal een aanpassing zijn, maar als de studenten en docenten elkaar al fysiek kunnen ontmoeten, is het ijs misschien sneller gebroken. Dan durven ze misschien sneller te communiceren met de docenten en medestudenten.”

“Uiteraard zullen bepaalde dingen ook nog online doorgaan, ik denk daarbij vooral aan taken.” En dat is voor de meesten geen probleem. Zo ook niet voor Lotte Jansen (17), toekomstige studente kleuteronderwijs. “Afgelopen schooljaar hebben we ook veel virtuele lessen gevolgd, dus dat moet wel lukken. Ik heb hoe dan ook veel zin om aan de opleiding te beginnen, aangezien ik graag met kinderen werk.”

Voor de studiekiezers die nog overtuigd moeten worden, zet de hogeschool oud-studenten en huidige studenten in. Yade De Baer (20) is een van hen. “Mijn eerste leerjaar van mijn bachelor in de Marketing vond ik toch moeilijk. Niet zozeer het leren van de theorie, maar wel de overschakeling van het middelbaar naar het hoger onderwijs. Het was een aanpassing. Ik vond het dan ook fijn om de ervaringen van andere studenten te horen. Daarom kom ik vandaag even spreken voor de studiekiezers en hoop ik hen toch wat informatie mee te geven.”

Al heeft Yade er vertrouwen in dat alles goed komt. Toekomstige studenten moeten volgens haar geen schrik hebben om eraan te beginnen, zeker niet omdat sommige lessen soms virtueel doorgaan. “Zelf dacht ik ook dat de online lessen niet goed zouden lopen. Ik kom normaal altijd naar de les en had schrik om onvoldoende informatie te krijgen. Uiteindelijk verliep de communicatie vlot en waren de docenten altijd bereikbaar, zelfs via de telefoon. Het is dus beter meegevallen dan verwacht.”