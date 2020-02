5.500 euro aan pv’s bij verkeerscontrole MMM

10 februari 2020

17u23 0 Diepenbeek De politie Limburg Regio Hoofdstad controleerde het zwaar vervoer op de Boudewijnlaan en de Nieuwstraat in Diepenbeek. Er werden 17 voertuigen gecontroleerd waarvan er 11 niet in orde zijn bevonden.

Er werden onmiddellijke inningen en pv’s opgesteld ter waarde van 5.509 euro. Maar liefst zeven bestuurders werden betrapt op het gebruik van hun gsm achter het stuur. Eén bestuurder droeg geen veiligheidsgordel en één andere bestuurder was niet in orde met het gebruik van zijn tachograaf. De politie LRH kon ook een bestuurder beboeten die rondreed met een IMO-tank waarvan de keuring vervallen was. Eén andere bestuurder respecteerde zijn afmetingen niet en was overladen.